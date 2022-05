Zu den Besonderheiten bei vielen Verfahren am Europäischen Gerichtshof (EuGH) gehört, dass das Gericht in seinem Urteil häufig der Einschätzung folgt, die der Generalanwalt des Gerichts gibt. Deshalb wird dieser Vorentscheidung oft besonderes Gewicht beigemessen, auch wenn die Richter noch nicht geurteilt haben.

Nun deutet sich an, dass der EuGH die Rechte von Arbeitnehmern stärken dürfte in der Frage, ob nicht genommener Urlaub einfach so verfallen darf. Aus dem Schlussantrag von Generalanwalt Richard de la Tour vom Donnerstag geht jedenfalls hervor, dass der Arbeitgeber seinen Teil dazu beitragen muss, damit Urlaub nicht verfalle. So müsse der Arbeitnehmer etwa auf den übrigen Urlaub und entsprechende Fristen hingewiesen werden. Das Gutachten ist zwar rechtlich nicht bindend, oft folgen ihnen die Richter am EuGH jedoch. Ein Urteil wird in den kommenden Monaten erwartet.