Ein Mönch, der in Zypern Rechtsanwalt geworden war, muss auch in Griechenland in dem juristischen Beruf anerkannt werden. Das hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschieden. Der Mann erzielte damit nach jahrelangem Rechtsstreit aber nur einen Teilerfolg. Aus dem Urteil leitet sich nicht automatisch ab, dass er auch in Griechenland als Rechtsanwalt arbeiten darf.

In dem Fall geht es um einen Mönch aus dem griechischen Kloster Petra, der in Zypern die Qualifikation als Rechtsanwalt erworben hatte. Die zuständige Rechtsanwaltskammer in Athen lehnte es jedoch ab, ihn in das entsprechende Verzeichnis einzutragen. Sie begründete dies mit nationalen Vorschriften, wonach die Ausübung des Rechtsanwaltsberufs mit der Eigenschaft als Mönch unvereinbar sei.

Dagegen ging der Mönch vor. Das mit dem Fall befasste griechische Gericht legte den Fall dem EuGH vor - und das gab dem Mann nun teilweise Recht.

Der EuGH verwies in seinem Urteil darauf, dass die entsprechenden EU-Regeln bei zuwandernden Rechtsanwälten die gegenseitige Anerkennung in den Staaten der EU festlegen. Das heißt: Einem Mönch kann es nicht auf Grundlage einer nationalen Regelung verboten werden, sich wie in einem anderen EU-Staat als Rechtsanwalt eintragen zu lassen.

Für die Eintragung als Rechtsanwalt brauche man nicht mehr als die Bescheinigung über eine solche Eintragung in dem Land, aus dem der Betroffene kommt. Allerdings: Berufs- und Standesregeln könnten sich von einem EU-Land zum anderen stark unterscheiden. Um die Tätigkeit als Rechtsanwalt zu gestatten, könne der Aufnahmestaat deshalb weitere Garantien einfordern. Diese müssten jedoch verhältnismäßig sein.