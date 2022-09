76 Tage Resturlaub

In dem konkreten Fall hatte eine Steuerfachangestellte aus Deutschland geklagt, die von 1996 bis 2017 in einer Kanzlei gearbeitet hatte. Ihr standen 24 Urlaubstage pro Jahr zu, die sie aber nach eigener Aussage in vielen Jahren nicht nehmen konnte, weil so viel Arbeit anlag.

Anfang März 2012 bescheinigte ihr der Arbeitgeber, dass ihr aus dem Jahr 2011 und den Vorjahren insgesamt ein Resturlaub von 76 Tagen zustehe. Dieser verfalle nicht wie üblich am 31. März 2013, weil sie ihn »wegen des hohen Arbeitsaufwandes in der Kanzlei« nicht habe antreten können.