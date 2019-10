"Er hat mich vor allen anderen Mitarbeitern angeschrien und zur Schnecke gemacht und mich damit sogar zum Weinen gebracht. Daraufhin habe ich gekündigt." Oder auch: "Cholerische Anfälle wegen Nichtigkeiten. Das rüttelt an den Nerven."

Mobbing, systematischer Druck, Bloßstellen vor versammelter Mannschaft, persönliche Beleidigungen durch den Chef: Damit müsse sich ein guter Teil der Fachkräfte in Deutschland herumschlagen, heißt es in einer Studie des Marktforschungsinstituts respondi. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer berichtet demnach, dass sie schon belastende Verhaltensweisen von Vorgesetzten erlebt hätten.

Und nicht wenige zogen Konsequenzen: Knapp 30 Prozent der Befragten haben der Umfrage zufolge schon einmal wegen eines Vorgesetzten ihren Job gekündigt. Als Hauptgründe nannten die Fachkräfte: Inkompetenz, schlechter Charakter der Vorgesetzten, unfaire Behandlung sowie psychische und physische Übergriffe.

Mehr zur Studie

Wer hat die Umfrage in Auftrag gegeben?

Das Marktforschungsinstitut respondi hat die Umfrage im Auftrag des Stellenmarktes meinestadt.de durchgeführt. Die Ergebnisse berufen sich auf den ersten Teil der Studie „Fachkräfte von Führung“. Weitere Teile der Studie werden im November 2019 veröffentlicht.

Welche Daten wurden erhoben?

Für die Studie wurden Ende Juli 2.085 Fachkräfte mit abgeschlossener Berufsausbildung, also Nicht-Akademiker, im Alter von 25 bis 65 Jahren befragt. Die Teilnehmer beantworteten die Fragen online und stammen aus den unterschiedlichsten Branchen: Handwerk, Gesundheit, Öffentlicher Dienst, Handel, Logistik. Die genannten Branchen wurden mit Quoten belegt, um sicherzugehen, dass jeweils genug Teilnehmer befragt werden. Themen der Umfrage waren die Erwartungen der Fachkräfte an Führung, ihre Erfahrungen in der Praxis sowie Führung als Karriereoption.

Wie aussagekräftig sind die Ergebnisse?

Die Studie ist repräsentativ. Damit ist die Voraussetzung gegeben, dass die Ergebnisse verallgemeinert werden dürfen.