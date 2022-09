»Come as you are« Spirituosenunternehmen will mit Kurzinterviews Tausende Stellen besetzen

Rein in die Filiale, kurze Vorstellung, neuer Job? Um neue Bewerber anzulocken, bietet ein Getränkebetrieb in Australien zehnminütige Bewerbungsgespräche an – und lockt mit Rabatten.