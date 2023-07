Größter Gehaltssprung in NRW

Die höchsten Gehälter für C-Level-Kräfte in der Digitalszene werden übrigens nicht in der Start-up-Hauptstadt Berlin gezahlt – sondern in Hessen: Dort gibt es im Schnitt 322.324 Euro pro Jahr. An zweiter Stelle folgt Nordrhein-Westfalen (317.672 Euro) und erst dann Berlin (293.454 Euro). NRW war auch das Bundesland, in dem Führungskräfte in den Jahren 2019 bis 2022 mit einer Wachstumsquote von 17,25 Prozent den größten Gehaltssprung hinlegten, gefolgt von Bayern mit 13,34 Prozent. Die Interpretation liefert van Hettinga: »Gerade der Mittelstand muss im deutschlandweiten Wettbewerb um Executives mit Digital-Knowhow oft zusätzliche Anreize schaffen, um Kandidaten zu gewinnen.« Dazu zählten inzwischen auch flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Optionen oder Remote-Arbeit – nur so seien Führungskräfte auch jenseits von Metropolen wie Hamburg, Berlin oder München zu gewinnen.