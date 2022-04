Etliche freie Ausbildungsplätze, kaum Bewerbungen: In deutschen Betrieben und Verwaltungen werden immer weniger Menschen ausgebildet. Auch 2021 lag die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge deutlich unter dem Vorkrisenniveau, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. 467.100 neue Verträge bedeuteten im vergangenen Jahr zwar einen leichten Zuwachs nach dem historischen Tiefstand von 2020 (465.700). Eine schnelle Erholung des Ausbildungsmarktes ist wohl trotzdem nicht in Sicht: Es bleibt eine große Lücke im Vergleich zu 2019, als noch 513.300 junge Menschen einen Ausbildungsvertrag unterzeichneten.

Dabei werden Fachkräfte in einigen Bereichen händeringend gesucht, etwa wenn es um die konkrete Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen an Gebäuden oder den Ausbau der erneuerbaren Energien geht. Bereits im Jahr 2025 werden allein für diese Regierungspläne rund 400.000 zusätzliche Fachkräfte benötigt, heißt es in einer aktuellen Studie des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB). Gefragt seien diverse Bau- und Ausbauberufe, Maschinenbauer und Elektrotechniker, aber auch Fachkräfte für die ökologische Landwirtschaft.

Zahl der Bewerbungen ist zurückgegangen Insgesamt fällt es den Unternehmen in Deutschland zunehmend schwerer, Ausbildungsplätze zu besetzen, wie eine weitere aktuelle Studie zeigt. Bei einer repräsentativen Befragung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg gab fast die Hälfte der Betriebe an, dass die Zahl der Bewerbungen zurückgegangen sei. Etwa 40 Prozent berichteten außerdem, dass die Qualität der Bewerbungen abgenommen habe.

Die duale Berufsausbildung in Betrieb und Berufsschule sei wichtig, um den Fachkräftebedarf von Betrieben zu sichern, sagte IAB-Direktor Bernd Fitzenberger. »Voraussetzungen hierfür sind zunächst, dass sie die von ihnen angebotenen Ausbildungsplätze besetzen können und die Auszubildenden die Ausbildung erfolgreich abschließen können. Beides hat in der Pandemie deutlich gelitten.« Den befragten Betrieben zufolge waren Prüfungen verschoben worden oder es war unter Pandemie-Bedingungen schlicht die Zeit zu knapp, um die geforderten Inhalte zu vermitteln. Viele Betriebe boten weniger Praktika Laut der Studie sei es für Betriebe in der Pandemie schwieriger gewesen, mit potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern in Kontakt zu treten. 43 Prozent boten weniger oder gar keine Praktika für Schülerinnen und Schüler an – vor allem die Unternehmen, die besonders unter den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie litten.

Laut einer Studie der staatlichen KfW-Bank aus dem vergangenen Sommer haben sich während der Pandemie vor allem Kleinstbetriebe aus der Ausbildung zurückgezogen, während bei den mittleren Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten die Azubi-Zahlen häufig rückläufig waren. Dabei tragen die kleinen und mittleren Unternehmen die Ausbildung in Deutschland mit rund 90 Prozent der angebotenen Plätze. Gleichwohl bilden nur zwölf Prozent dieser Betriebe tatsächlich selbst aus.

IG Metall-Vorstand Hans-Jürgen Urban sieht die Arbeitgeber in der Verantwortung. »In der Metall- und Elektroindustrie gibt es über 10.000 Auszubildende weniger als im Vorjahr und der Rückgang ist nicht allein der Pandemie geschuldet.« Die Arbeitgeber müssten endlich wieder mehr Potenziale heben und mehr Menschen ausbilden. Darüber hinaus müsse die im Koalitionsvertrag verankerte Ausbildungsgarantie schnellstmöglich mit Leben gefüllt werden, um einen weiteren Rückzug vieler Betriebe zu verhindern.