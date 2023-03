Hallo Hans-Peter,

ich kann Ihre Frustration gut nachvollziehen. Es geht hier wahrscheinlich nicht allein um Ihr Alter. Ein wichtiger Grund für die paradoxe Situation kann die fehlende Passung sein.

Vor allem in Sozialarbeit, Erziehung, Pflege, Gastronomie sowie im Handwerk und der IT können freie Stellen nicht schnell genug besetzt werden. Und auch in anderen Bereichen steigt die Nachfrage nach Nachwuchskräften. So haben sich die Stellenausschreibungen in den drei Jobbörsen Stepstone, Indeed und LinkedIn gegenüber dem Januar 2021 nahezu verdoppelt. Manche Betriebe müssen bereits Aufträge ablehnen oder Geschäftszeiten einschränken, weil sie nicht das richtige Personal finden.