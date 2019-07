Prozess um falschen Mediziner in Kassel "Ich bin trotzdem Arzt, ich schwöre bei Gott"

Laut Anklage ist an diesem Mann, der sich seit Montag vor dem Landgericht Kassel verantworten muss, nur wenig echt: Er ist 37 Jahre alt und libyscher Staatsangehöriger. Was sich ansonsten mit Sicherheit über ihn sagen lässt, muss das Gericht in den kommenden Wochen klären.

Ihm wird viel vorgeworfen: Es geht unter anderem um Betrug, Urkundenfälschung, und versuchte Körperverletzung in den vergangenen zwei Jahren, vor allem in der Zeit von Oktober 2017 bis Mai 2018. In diesen Monaten soll sich der Mann mehrfach um Arzt-Stellen beworben und sich Anstellungen als Arzt erschlichen haben - mit gefälschten Approbationen und Facharzt-Anerkennungen.

Zunächst hatte der Mann laut Anklage versucht, eine Facharzt-Stelle in der hessischen Kleinstadt Melsungen zu bekommen. Es klappte nicht gleich - woraufhin er eine Anstellung in einer Kasseler Arztpraxis erhielt, in der er für mehrere Monate tätig war. Als Gehalt vereinbarte er rund 4500 Euro mit seinem Arbeitgeber.

Während er in der Praxis arbeitete, soll er einem 20 Tage alten Baby ein Durchfallmittel verordnet haben, das für kleine Kinder gesundheitsschädigend sein kann und erst für ältere Menschen zugelassen ist. Dem Baby wurde das Medikament nur deswegen nicht verabreicht, weil seine Mutter von einer Nachbarin darauf hingewiesen wurde, dass es ungeeignet sei, heißt es beim Landgericht.

Job-Bewerbung mit falschem Aufenthaltstitel

Wenig später ließ sich der Angestellte offenbar bei einem Bielefelder Personalservice anstellen, der ärztliche Tätigkeiten an Dritte vermittelt. Über diese Firma soll der Mann an seinen nächsten Job gekommen sein - in einer bayerischen Klinik: Von März bis April 2018 war er in dem Haus in Kemnath tätig.

Kurz zuvor soll er zudem versucht haben, Geld vom Sozialamt in Kassel zu bekommen, ohne seine Einkünfte offenzulegen. Die Leistungen erhielt er nicht. Seine nächste Station steuerte er im Mai des vergangenen Jahres an: die Facharzt-Stelle in Melsungen, die er zunächst nicht bekommen hatte.

Bei einer Klinik in der Stadt soll er einen gefälschten Aufenthaltstitel vorgelegt haben, um den Anschein zu erwecken, sich in Deutschland aufhalten zu dürfen - obwohl er in Wahrheit ausreisepflichtig gewesen sein soll, sagt ein Sprecher des Kasseler Landgerichts.

Falscher Umgang mit Blutkonserve

Während der Tätigkeit in der Klinik sollen dem Angeklagten dann grobe Fehler beim Anschließen einer Blutkonserve unterlaufen sein. Das fiel einer Krankenschwester auf. Dem Mann wurde gekündigt, für die kurze Zeit in der Klinik bekam er keinen Lohn.

In den Kliniken und der Praxis gearbeitet hatte der Angeklagte, obwohl er wegen anderer ähnlicher Vergehen bereits zu einer Haftstrafte von zwei Jahren und fünf Monaten verurteilt worden war. Das Urteil war zunächst nicht rechtskräftig gewesen - das Spiel mit den gefälschten Papieren ließ der Mann in dieser Zeit weiterlaufen.

Mittlerweile sitzt der 37-Jährige in Haft. Mehr als 25 Zeugen sollen vor dem Kasseler Landgericht aussagen, bis Ende Juli sind drei weitere Verhandlungstermine angesetzt.

Beim Prozessauftakt in Kassel flehte der Angeklagte minutenlang schluchzend um Nachsicht. Er verwies auf seine drei Kinder und seine Frau. Die ihm vorgeworfenen zahlreichen Vergehen räumte er teilweise ein, beharrte aber: "Ich bin trotzdem Arzt, ich schwöre bei Gott."