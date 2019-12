Nachfolge in Familienunternehmen "Man kann den Nachwuchs auch auslagern und aufbauen"

SPIEGEL: Viele Familienunternehmen haben Schwierigkeiten, zur rechten Zeit einen Nachfolger aufzubauen. Im schlimmsten Fall wird der Nachwuchs im Familienstreit aufgerieben, und die Firma gerät in Turbulenzen. Was sollten Unternehmer tun, die Sohn, Tochter, Neffe oder Nichte für die eigene Firma gewinnen wollen?

Kammerlander: Einige Unternehmer holen den Junior zu früh in den Betrieb. Dort muss er oder sie sich hochdienen, hat den schwierigen Status als "Kind des Chefs" und kann nicht wirklich entscheiden - Konflikte sind da programmiert. Andere bestimmen in ihrer Familien-Charta, dass Erben nicht operativ tätig sein dürfen - eine radikale Lösung, bei der aber auch Potenzial verloren geht.

SPIEGEL: Was raten Sie?

Kammerlander: Zwischen Ausschließen und Aufreiben gibt es eine Variante, die derzeit Schule macht: Den möglichen Nachfolger erst einmal mit der Führung einer externen Gesellschaft zu betreuen, die dem Familienunternehmen gleichwohl zur Seite steht. An der WHU bezeichnen wir diesen Innovationsansatz von Familienunternehmen als "Internes Corporate Venturing". Dies können Innovation Labs, Inkubatoren oder Beteiligungsgesellschaften sein, die in neue Technologien und Produkte investieren. Kurz gesagt: Man kann den Nachwuchs auch auslagern und aufbauen, statt ihn in einem Familiendrama im eigenen Unternehmen aufzureiben.

SPIEGEL: Also ein familieneigenes Start-up als Spielwiese und Ausbildungsfeld für den Junior?

Nadine Kammerlander

Kammerlander: Den Begriff "Spielwiese" würde ich nicht unterschreiben. Viele Familienunternehmen haben inzwischen ihre eigenen Entwicklungsgesellschaften gegründet, um mit neuen Geschäftsmodellen zu experimentieren sowie in neue Technologien zu investieren. Das findet recht strukturiert statt und hat nichts mit "Spielwiese" zu tun: Es gibt klare Prozesse, Jahresbudget für die Start-ups, enge Abstimmung mit dem Kernunternehmen. Aber dennoch gibt es genug Distanz, um autonom agieren zu können. Diese Inkubatoren werden häufig von möglichen Nachfolgern geführt.

SPIEGEL: Welche Vorteile genießt denn ein potenzieller Nachfolger, der zunächst in solch ein familieneigenes Start-up-Unternehmen ausgelagert wird?

Kammerlander: Vor allem mehr unternehmerische Freiheit. Der Nachfolger kann und muss sich selbst beweisen und zeigen, dass er ein Unternehmen führen kann - sowohl den eigenen Mitarbeitern als auch der Familie. Als Chef einer eigenen Gesellschaft muss er oder sie Verantwortung übernehmen und bei Investitionen ins Risiko gehen. Das ist etwas anderes, als wenn sie in der Linie anfangen oder zum Finanzvorstand ihres Vaters aufrücken. Da stehen sie am Ende immer in einer vergleichsweise überschaubaren Verantwortung. Das heißt nicht, dass diese Erfahrung nicht auch sehr wichtig sein kann. Unternehmerische Qualitäten aber sind hier nicht ganz so gefragt, als wenn sie selbst vorne stehen.

SPIEGEL: Aber was passiert, wenn der Junior ins Risiko geht und scheitert? Wenn er mit einer solchen Gesellschaft nur Geld versenkt?

Kammerlander: Scheitern gehört dazu. Diese Beteiligungsgesellschaften haben immer auch etwas Experimentelles. Da wird nicht alles gut gehen. Das ist aber auch im Kernunternehmen so. Entscheidend ist doch, dass Unternehmer ihre Töchter und Söhne gelassen dabei beobachten können, wie sie an Herausforderungen herangehen. Wie geht jemand damit um, der frühzeitig Erfolg hat, aber mittelfristig Probleme meistern muss? Wer verfolgt hartnäckig Ziele? Das Modell kann auch dazu führen, dass eine familieninterne Nachfolge nicht angetreten wird, weil der Kandidat doch nicht die notwendige unternehmerische Eignung hat.

SPIEGEL: Angenommen, der Chef des Innovationslabors hat Erfolg, genießt seine Freiheit - und hat dann gar keine Lust mehr, ins elterliche Familienunternehmen zurückzukehren.

Kammerlander: Dieses Risiko besteht natürlich immer: Dass sich der Nachwuchs als geeignet erweist, aber am liebsten sein eigenes Ding macht. Hier spielt das Timing eine Rolle: Die Bindung an das elterliche Familienunternehmen vollzieht sich ja nicht erst mit 25 oder 30, sondern von Kindesbeinen an. Es ist eine emotionale Bindung. Die Kinder gehen mit zum Betriebsfest, lernen Mitarbeiter und Strukturen gehen, bekommen ein bestimmtes Rollenverständnis. Wer diese Bindung hat, kommt eher wieder zurück.

SPIEGEL: Erfolgreicher und selbstbewusster Start-Up-Unternehmer kommt zurück und trifft auf Familienpatriarchen - das klingt nach einer explosiven Mischung und könnte auch das Drehbuch für einen "Tatort" sein.

Kammerlander: Auch hier ist das Timing entscheidend. Ein Nebeneinander von Junior und Senior im Betrieb - das geht in der Regel nicht lange gut. Für den Senior ist es meist der optimale Zeitpunkt, sich zurückzuziehen, sobald der Junior antritt. Dies kann der kontrollierende Beirat sein, der dann aber nicht heimlich zur eigentlichen Unternehmenszentrale umfunktioniert werden darf. Kurz gesagt: Der Senior braucht einen funktionierenden Freizeitplan - oder er gründet selbst ein neues Start-up, um seinen Gestaltungswillen dort auszuleben.

Prof. Nadine Kammerlander leitet den Lehrstuhl für Familienunternehmen an der WHU - Otto Beisheim School of Management. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen auf den Themen Innovation, Governance und Nachfolge von Familienunternehmen. Die Frage, wie mittelständische Familienunternehmen in Deutschland Innovationsmanagement betreiben, wird in einer Studie der WHU genauer untersucht.