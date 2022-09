Fehlgeburten »Stellen Sie sich nicht so an, das passiert jeder Dritten«

Daniela Münch wünschte sich eine Beerdigung für ihre Zwillinge, auch wenn ihre Herzen nur bis zur neunten Schwangerschaftswoche geschlagen hatte. Aber niemand im Krankenhaus konnte ihr dazu Auskunft geben. »Ich habe immer wieder gefragt, jeden, der mir über den Weg gelaufen ist«, erzählt sie. »Ich hatte eigentlich keine Kraft dazu, aber die Vorstellung, dass meine Zwillinge im Müll landen, hat mich fertig gemacht.«

Ihre Beharrlichkeit zahlte sich aus. Eine Seelsorgerin wusste schließlich Bescheid: Kinder, die in einem solch frühen Stadium der Schwangerschaft geboren werden, sind in den meisten Bundesländern nicht bestattungspflichtig. Dennoch werden sie in vielen Krankenhäusern in Sammelbestattungen beerdigt. Daniela Münch und ihr Mann waren schließlich bei der Beerdigung dabei.

»Mir hat das sehr geholfen«, sagt sie. »Wahrscheinlich würde es vielen betroffenen Mamas und Papas besser gehen, wenn sie sich bei einer Beerdigung verabschieden könnten. Aber da das Krankenhaus keine Daten an die Seelsorge herausgeben darf, erfahren viele gar nicht davon.«

Zur Verdrängung der Trauer gezwungen

Münch arbeitet selbst in einer Klinik im Saarland, sie kümmert sich dort um Patienten mit psychischen Problemen. Ihr selbst setzte der Verlust der Zwillinge so zu, dass sie sich wochenlang wie in einem schwarzen Loch gefangen fühlte. Nur mühsam konnte sie sich daraus befreien. Arbeiten konnte sie in dieser Zeit nicht. Ihre gesammelten Erfahrungen möchte sie nun in einem Onlinekurs weitergeben.

Dass Frauen in solchen Situationen auf die Willkür einzelner Ärzte angewiesen sind und, wenn sie keine Krankschreibung bekommen, zur Verdrängung ihrer Trauer gezwungen werden, empfindet sie als unerträglich. »Ich habe in meinem Job jeden Tag mit Menschen zu tun, die mit Problemen zu kämpfen haben, die Jahre vorher entstanden sind. Trauer lässt sich nicht verdrängen, sie holt einen irgendwann ein«, sagt sie.

Vanessa kann das bestätigen. Drei Tage lang war sie nach ihrer Fehlgeburt krankgeschrieben. Dann ging sie wieder ins Büro. »Ich war total fertig, und die Kollegen verklemmt. Niemand wusste, was er sagen sollte«, erinnert sie sich. Sie habe sich innerlich leer gefühlt, aber einfach weitergemacht – bis es nicht mehr ging. »Irgendwann habe ich nur noch geweint.«

Erst dann bekam sie eine Krankschreibung von der Hausärztin – wegen »psychischer Probleme« – und von der Krankenkasse einen Flyer zur Hilfe bei Depressionen. Sie wird immer noch wütend, wenn sie daran denkt. »Die körperlichen und psychischen Belastungen nach einer Fehlgeburt haben doch nichts mit Depressionen zu tun! So eine Ausschabung tut weh, und mein Hormonhaushalt war völlig durcheinander. Mir hat einfach die Zeit zur Verarbeitung gefehlt.«