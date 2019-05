Nach dem Chaos-Sommer in der deutschen Luftfahrt im vergangenen Jahr bahnt sich neuer Ärger an: Die bundeseigene Deutsche Flugsicherung (DFS) könnte in den Sommermonaten erneut erhebliche Verspätungen im Luftverkehr verursachen und damit Regierung und Kunden verprellen, wie der SPIEGEL in seiner aktuellen Ausgabe berichtet.

DFS-Chef Klaus-Dieter Scheuerle fehlen für die Ferienzeit Dutzende Fluglotsen, deshalb will er nach SPIEGEL-Informationen seine Kontrolleure zu freiwilligen Zusatzeinsätzen animieren - gegen Aufschläge von bis zu 2000 Euro pro Extraschicht. Mehr als eine pro Monat ist nicht drin, weil die Kontrolleure im Hochsommer ohnehin extrem belastet sind.

Doch die Anfang April gestarteten Gespräche zwischen der DFS-Leitung und der Gewerkschaft der Flugsicherung (GdF) kommen bislang nur zäh voran. Der letzte, für Anfang Mai angesetzte Verhandlungstermin wurde von den GdF-Funktionären sogar abgesagt. Sie verlangen, dass nicht nur Lotsen, sondern auch Fachkräfte wie Techniker oder Flugdatensachbearbeiter auf Wunsch gut bezahlte Sonderschichten schieben dürfen.

"Es geht nicht nur ums Geld", stellt GdF-Tarifvorstand Markus Siebers klar, "sondern auch um die Frage, wer an dem Modell partizipiert." Siebers und seine Kollegen wollen mit der Geschäftsführung zudem eine langfristige Vereinbarung zur Ausbildung und Rekrutierung von Fluglotsen erarbeiten, damit Personalengpässe künftig erst gar nicht entstehen.

Ob die Streitparteien bis zum Ferienbeginn Ende Juni eine Lösung finden, ist fraglich. Kommt es zu keiner Einigung, bleibt bei der DFS alles beim Alten - zulasten der Airlines und Passagiere.

Das Problem nachhaltig zu lösen scheint angebracht. Europa leidet unter einem deutlichen Luftraumkapazitätsproblem. Seit Anfang der Neunziger hat sich der innereuropäische Luftverkehr verdreifacht. Die europäische Flugsicherung Eurocontrol erwartet, dass die Anzahl der Flüge, die mit bis zu zwei Stunden Verspätung starten, bis 2040 um das Siebenfache steigen wird.