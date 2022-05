Und was machst du? Der Job-Podcast: Aus Oma Renates Küche in die Spitzengastronomie

Ein Drittel der Landesfläche in Deutschland ist mit Wald bedeckt. Der Klimawandel sei das größte Problem, wenn wir über das Waldsterben sprechen, sagt Anne-Sophie Knop. Da sind aber auch die Interessen, die am Wald und seiner Försterin zerren: Er ist Erholungsort, Wirtschaftsort und Lebensraum zugleich. Die Frage, wie man all das vereint, sei eine der größten ihres Berufs, sagt Knop. Dass in den vergangenen Jahren noch zu wenig Antworten auf die Frage gegeben wurden, zeigt die Waldzustandserhebung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft aus dem vergangenen Jahr. Sie macht deutlich: Den deutschen Wäldern geht es so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht. Aber wie ändert man das?

Geht es darum, über den Zustand unserer Wälder nachzudenken, kommt man in Deutschland nicht an Peter Wohlleben vorbei . Wohlleben, selbst Förster, schrieb mehrere Bücher. Sein Buch »Das geheime Leben der Bäume« wurde ein Bestseller und fand deutschlandweit Beachtung. Wie ein Großteil ihrer Kolleginnen und Kollegen sieht Knop Wohllebens Äußerungen durchaus kritisch. »Försterinnen und Förstern in ihrer täglichen Arbeit Ignoranz und Gleichgültigkeit vorzuwerfen, so wie es Wohlleben immer wieder macht, das stimmt einfach nicht«, sagt Knop. Sie müsse mit ihrer Arbeit einiges von dem, was Wohlleben in die Bevölkerung gebracht habe, nun wieder aufarbeiten.