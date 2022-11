Mobbing und gemeinsame Betten bei Seminaren

Konkreter soll die Firma ihre Mitarbeitenden dazu gezwungen haben, »an Seminaren und Drinks am Ende der Woche teilzunehmen, die häufig in übermäßigem Alkoholkonsum endeten«, so der Kassationshof , das höchste Gericht in Frankreich. Zu den Festen gehörten demnach auch simulierte sexuelle Handlungen, das Teilen von Betten mit Kollegen während mehrtägiger Seminare sowie Mobbing mit verletzenden Spitznamen und andere Formen der Schikane, berichtet etwa die »New York Post «.