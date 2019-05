Bundesfamilienministerin Franziska Giffey will die Erzieherausbildung finanziell attraktiver gestalten: Die SPD-Politikerin forderte eine "Abschaffung des Schulgeldes deutschlandweit und die Einführung einer Ausbildungsvergütung". Nur so ließe sich der Fachkräftemangel in der Kinderbetreuung beseitigen, sagte Giffey bei einer Jugend- und Familienministerkonferenz in Weimar.

Die Ausbildung zum Erzieher dauert bisher in der Regel vier bis fünf Jahre. Die ersten beiden Ausbildungsjahre, die an einer Fachschule stattfinden, werden in der Regel nicht bezahlt. Erzieher müssen das Schulgeld teilweise aus eigener Tasche zahlen. Einige Bundesländer erproben bereits andere Ausbildungsvarianten, die vergütet sind, oder sie haben entsprechende Modellprojekte in Planung. Eine bundesweite Regel zur Bezahlung von Erzieher-Azubis gibt es noch nicht.

Zum Abschluss der Konferenz in Weimar hatten sich Jugend- und Familienminister aller 16 Bundesländer darauf geeinigt, die praxisintegrierte, vergütete Erzieherausbildung weiter verbreiten und perspektivisch zur Regel machen zu wollen. Giffey begrüßte diesen Schritt. Nach einer Prognos-Studie im Auftrag des Ministeriums fehlen bis 2030 fast 200.000 Erzieher.

Für die Länder sollen von 2019 bis 2022 rund 300 Millionen Euro bereitstehen, um mehr Fachkräfte für Kitas zu gewinnen.