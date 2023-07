Die Frage jedoch, warum so viele Frauen ihre neuen Positionen so bald wieder aufgeben oder aufgeben müssen, ist deutlich schwieriger zu beantworten. Oft heißt es: Die Vorständinnen werden zumeist extern rekrutiert, während in vielen Konzernen die Männer oft über eine Kaminkarriere im eigenen Haus im Chefsessel landen. Den von außen zugezogenen Damen mangele es dann intern an Netzwerk und Rückhalt, an Kontakten und Informationen.

Da mag was dran sein, einer Studie der AllBright-Stiftung zufolge werden tatsächlich 63 Prozent der Vorständinnen mittels Personalberater von außen ins Unternehmen geholt. Aber so ganz überzeugt das Argument dennoch nicht, denn bei den Männern liegt die Quote der externen Besetzungen je nach Branche auch irgendwo zwischen 40 und 50 Prozent.