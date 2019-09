Schwerpunkt Klimakrise Alle Artikel | Mehr Informationen Die Berichterstattung über den Klimawandel ist eine der großen journalistischen Herausforderungen unserer Zeit. Auch für den SPIEGEL ist die Klimakrise eines der wichtigsten Menschheitsthemen. Wir unterstützen deshalb in dieser Woche eine internationale Initiative, die den Blick darauf richten will: "Covering Climate Now" wurde von der "Columbia Journalism Review" und der kanadischen Zeitung "The Nation" angestoßen, mehr als 200 Medienunternehmen weltweit nehmen daran teil, darunter der "Guardian", "El País", "La Repubblica", "The Times of India" , "Bloomberg" oder "Vanity Fair". Der SPIEGEL widmet der Klimakrise diese Woche die Titelgeschichte der aktuellen Ausgabe und jeden Tag besondere Aufmerksamkeit auf spiegel.de

Am 5. Januar 2019 fängt es nachts in Oberbayern an zu schneien. Viele Einwohner freuen sich zunächst: endlich Schnee zum Skifahren, auch wenn er ein wenig nass ist. Keine 24 Stunden später melden erste Landkreise Schulausfälle wegen zugeschneiter Straßen.

Am 11. Januar setzt sich eine geflaggte Kolonne mit Fahrzeugen von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) in Bewegung, um die Schneekatastrophe in den Griff zu bekommen. Zum Schluss werden 38.000 Feuerwehrleute vor Ort gewesen sein, dazu THW und Bundeswehr. Sie haben die Wege frei geschaufelt, Dächer von einer tonnenschweren Last befreit, die Versorgung sichergestellt und Funkmasten enteist.

Ein paar Monate später fängt es im mecklenburgischen Lübtheen an zu brennen. Erst sind es nur sechs Hektar. Weil es aber seit Wochen nicht geregnet hat, breitet sich das Feuer rasend schnell aus. Aus dem Feuer wird der größte Waldbrand in der Geschichte des Landes. 5000 Einsatzkräfte werden zusammengezogen, die pausenlos gegen die Flammen kämpfen.

Kaum noch zu zählen sind die Einsätze der Feuerwehr bei Starkregen, Sturm, Sturzflut, Hochwasser oder Waldbrand: Die extremen Wetterphänomene sind für die Brandschützer eine Herausforderung geworden. Sie sind in der Regel die ersten, die gerufen werden.

Eine Million Freiwillige

Und es dürften mehr Einsätze werden: Wetterexperten und Klimaforscher halten die Wetterextreme für ein Indiz des Klimawandels. Niemand wisse zwar, wann genau man wieder mit einem Hitzejahr oder einem Hochwasser rechnen müsse, sagt der Klimaexperte und Geschäftsführer der Munich Re Stiftung, Thomas Loster: "Das ist wie beim Fußball: Sie wissen nicht, wann der Club Meister wird. Aber in 20 Jahren wird er mehrfach Meister gewesen sein."

Vor allem auf dem Land steht das föderale Feuerwehrsystem damit massiv unter Druck: Während in den Städten die rund 100 Berufsfeuerwehren mit verbeamteten Mitgliedern ausgestattet sind, sind es auf dem Land rund eine Million Freiwillige in 23.000 Feuerwehren. Und die haben immer öfter mit heftigen Wetterereignissen zu tun.

Völlig unvorbereitet trifft die Klimakrise die Feuerwehren allerdings nicht. Zwei Jahrhundertereignisse haben Politik und Brandschützer schon einmal wachgerüttelt: Nach dem größten Brand in der Geschichte der Bundesrepublik in der Lüneburger Heide 1975 und dem Elbe-Hochwasser 2002 wurde Tanklöschwagen gekauft, außerdem investierten die Wehren in die Ausbildung ihrer Mitglieder. Über die Jahre allerdings hat der Elan nachgelassen. "Wir haben hier viel vergessen", sagt Feuerwehrpräsident Hartmut Ziebs.

Jetzt wird in aller Eile nachgerüstet, sowohl bei Geräten als auch bei der Ausbildung - denn die Feuerwehren brauchen dringend passende Fahrzeuge, leichtere Kleidung und Hilfsmittel wie Löschrucksäcke und Löschpatschen.

So will Mecklenburg-Vorpommern seine Gemeinden für die nächsten Jahre mit 50 Millionen Euro unterstützen, damit wenigstens die ältesten Fahrzeuge erneuert werden können. Außerdem gibt es Geld für neue Kleingeräte und Schutzkleidung. In Sachsen-Anhalt will das Innenministerium im kommenden Jahr 14 Fahrzeuge speziell für Wald- und Flächenbrände mitfinanzieren. In Brandenburg sind bereits Millionen in die Ausrüstung investiert worden.

Auch der Bund, eigentlich nicht zuständig, ist gefordert und hat den Etat für den Zivilschutz auf 100 Millionen Euro aufgestockt. Die Versorgung der Katastrophenschutzeinheiten der Länder mit - eigentlich nur für den Kriegsfall vorgesehenen - Spezialfahrzeugen allerdings verläuft schleppend: So sind von den 306 fehlenden Löschgruppenfahrzeugen für den Katastrophenschutz bisher erst rund 40 ausgeliefert worden, von den geplanten 94 Schlauchwagen noch keiner.

Auf Unterstützung der Arbeitgeber angewiesen

Ausrüstung und Ausbildung sind aber ohnehin nur ein Teil des Problems. Denn den Feuerwehren mangelt es auf dem Land vor allem an Mitgliedern. Das hat einerseits mit der Landflucht zu tun, andererseits aber auch mit den vielen Berufspendlern. Die sind tagsüber in ihrem Wohnort nicht verfügbar - und wenn dann vor Ort ein Alarm losgeht, sind zu wenige Feuerwehrleute in der Nähe.

Hinzu kommt: Arbeitgeber sind zwar gesetzlich verpflichtet, Feuerwehrleute für Einsätze freizustellen. Aber längst nicht alle Unternehmen sind davon begeistert - schon gar nicht, wenn sich der ehrenamtliche Einsatz über mehrere Tage hinzieht. Und das kann bei Waldbränden und anderen Großlagen schnell mal der Fall sein.

Feuerwehrpräsident Hartmut Ziebs fordert deswegen eine Entlastung der Feuerwehren: "Der Gesetzgeber - auf Landesebene - muss sich überlegen, was die originären Aufgaben der Feuerwehr sind: Muss die freiwillige Feuerwehr die Ölspur auf der Straße entfernen - oder die Straßenmeisterei? Freiwillige Feuerwehren müssen oft Türen öffnen, weil dahinter hilflose Personen liegen - ist das nicht Sache der Polizei?"

In den Landtagen werden allerdings andere Lösungen debattiert: Stützpunktfeuerwehren, die gemeindeübergreifend eingesetzt werden, Anreize wie Prämien für die Freiwilligen oder auch mehr hauptamtliche Kräfte.