Nun sind Sie der Manager in Ihrem Projekt »Jobwechsel«. Auch wenn Sie gerade in der Rolle als Bewerber – sichtlich verunsichert – auf der anderen Seite des Tisches sitzen, bleiben Sie der Manager, der schon etliche Entscheidungssituationen erfolgreich gemeistert hat. Diese Erfahrungen und Stärken lösen sich nicht in Luft auf, weil Sie aktuell der Bewerber sind.

Wie würde also die Führungskraft in Ihnen entscheiden? Was ist Ihre Art, wie Sie mit solchen Situationen im Berufsleben umgehen? Würden Sie Ihre Irritation adressieren und das Thema klären oder würden Sie eher Erwartungen erfüllen und sich vielleicht sogar selbst verbiegen?