In einem Eimer müssen sich jedoch zwei Bälle befinden und in drei weiteren je einer, damit genau ein Eimer leer ist. Vier Personen werfen also einen Ball in einen zuvor noch leeren Eimer. Für die vier Personen ergeben sich analog zum Beispiel oben 5*4*3*2 verschiedene Verteilungen.

Eine Person erwischt einen Eimer, in dem es bereits einen Ball gibt. Dies kann nicht die Person sein, die den ersten Ball in einen Eimer wirft, aber jede der vier folgenden Personen. Person 2 hat genau eine Option, den Ball in einen Eimer zu legen, in dem sich bereits ein Ball befindet. Person 3 hat zwei Möglichkeiten, Person 4 drei und Person 5 vier.