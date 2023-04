Es gibt nur zwei gerade Nummern: 2 und 4. Jede zweite Nacht muss der Schatz auf einer dieser beiden Inseln sein. Dass die Strategie 2, 3, 4, 2, 3, 4 funktioniert, zeigt folgende Fallunterscheidung:

A) Der Schatz befindet sich am ersten Tag auf einer Insel mit geradzahliger Nummer.

Das Gold kann nur auf 2 oder 4 sein. Ist es auf 2, finden wir es beim ersten Versuch. Ist es auf 4, kann es sich einen Tag später nur auf 3 oder 5 befinden. Auf 3 finden wir den Schatz am zweiten Tag, da besuchen wir ja Insel Nummer 3. Ist der Schatz auf 5, muss er am dritten Tag wieder auf 4 sein – und dann finden wir ihn am dritten Tag, an dem Insel 4 das Ziel ist.