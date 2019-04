Sansa Stark ist ein naives Mädchen, das sich von den falschen Leuten blenden lässt und nicht begreift, wie wichtig es ist, Verbündete zu haben. Doch im Laufe der Zeit wird sie vom Leben eines Besseren belehrt.

Als sie endlich erkennt, wie andere über ihr Dasein bestimmen, und sich aus dieser Fessel löst, gewinnt sie an Macht. Aus dem Mädchen wird eine starke Frau, die andere durchschaut und die richtigen Entscheidungen trifft. Aber wäre sie auch eine gute Chefin?

Und was ist mit Sam Tarly? Er wirkt zwar immer ein bisschen tollpatschig und scheint ein zu großes Herz zu haben - aber er findet heraus, wie man die Weißen Wanderer bekämpfen kann. Macht ihn das zu einer guten Führungspersönlichkeit?

Nun sind Sie an der Reihe. Welche Figur aus "Game of Thrones" wäre Ihr liebster Chef? Sie sehen zwei Fotos im Vergleich. Klicken Sie auf den Charakter, der Ihrer Meinung nach mehr zum Chef taugt. Die andere Person verschwindet, eine neue erscheint. Wieder können Sie die Person anklicken, die sich besser als Chef eignen würde. Am Ende bleibt ein Sieger übrig.