Liebe Lena,

Ihren Konflikt kann ich sehr gut nachvollziehen. Einerseits wollen Sie zeigen, dass Sie sich trauen, nach mehr zu fragen und andererseits wird die Stimme Ihrer inneren Kritikerin zunehmend lauter: »Warte noch ab, du kannst doch nicht schon so früh nach mehr Geld fragen, wie sieht das denn aus, was soll der Vorgesetzte von dir denken!« Und genau diese Frage höre ich immer wieder: »Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Gehaltserhöhung?« Da halte ich es mit den Juristen: »Es kommt darauf an!« Denn für eine Weiterentwicklung in puncto Gehalt ist die individuelle Arbeitssituation entscheidend.