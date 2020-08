Corona und Arbeitsrecht Was Arbeitnehmer jetzt wissen müssen

Bekomme ich meinen Lohn, auch wenn ich in Quarantäne bin? Darf der Chef mir Urlaub in Spanien verbieten? Und was ist, wenn ich im Urlaub erkranke? Arbeitsrechtler geben Antworten auf die wichtigsten Fragen der letzten Monate.