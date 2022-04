Manuela, 46 Jahre, fragt: »Ich bin Marketingmanagerin und tue mich schwer mit Gehaltsgesprächen. Wie reagiere ich gut auf so unangenehme Sätze wie: ›Ich muss leider auf das Gehaltsgefüge im Team achten‹ oder ›Sie wissen doch, die Zeiten sind schlecht‹? Ich weiß nie, wie ich solchen Totschlagargumenten begegnen soll. Kann man lernen, darauf cool zu antworten – und mehr Erfolg beim Verhandeln zu haben?«

Zur Autorin Claudia Kimich ist Diplom-Informatikerin und systemischer Coach sowie Autorin der Bücher »Verhandlungstango« und »Um Geld verhandeln« im Beck Verlag. Nach IT- und Vertriebsleitungspositionen trainiert und coacht sie seit mehr als 25 Jahren zu den Themen Gehalts-, Honorar- und Preisverhandlung, Schlagfertigkeit und Selbstmarketing.

Hallo Manuela, da sind Sie in guter Gesellschaft. Es geht ganz vielen Menschen so. Noch blöder wird’s, wenn uns dann die Antwort zwei Tage später unter der Dusche einfällt, oder? Was tun Sie, wenn das passiert? Ärgern Sie sich? Das ist schlecht. Denn was lernt Ihr Unterbewusstsein daraus? Gute Antworten sind doof! Was lernt Ihr Hirn daraus? Gute Antworten produzieren lohnt sich nicht.

Feiern statt ärgern Ab heute feiern Sie bitte jede Antwort, die Ihnen einfällt, egal wann. Freuen Sie sich und klopfen Sie sich auf die Schulter. Schreiben Sie die Antwort auf. Sprechen Sie sie immer wieder aus. So programmieren Sie sich auf coole Reaktionen – und ihr Hirn auf Schlagfertigkeit. Knockout-Sätze kommen meist auf der Machtebene Es handelt sich bei solchen unangenehmen Sätzen um sogenannte Killerphrasen, die dazu dienen, Sie im wahrsten Sinne des Wortes mundtot zu machen. Killerphrasen werden auf der Machtebene ausgesprochen und sollten auf dieser pariert werden. Auf »Das passt nicht ins Gehaltsgefüge« ist »Genau wie meine Leistung, dann passt es ja wieder« ein guter und humorvoller Konter.

Schinden Sie Zeit, wenn Sie Zeit brauchen Einige Menschen neigen dazu, eher auf der sachlichen Ebene zu antworten und dabei in Erklärung und Rechtfertigung abzurutschen. Das strahlt leider sofort Unsicherheit aus. Reden sich nicht um Kopf und Kragen! Wenn Ihnen eine Killerphrase hingeknallt wird, verschaffen Sie sich Zeit, um zu realisieren, was gerade passiert. Schlimmstenfalls schmeißen Sie einen Stift runter oder putzen sich die Nase. Kurze, klare Antworten Zurück zum Antworten auf der Machtebene. Sie erkennen die Killersätze am harschen Tonfall, provokativen Aussagen oder an verbalen Angriffen. Wenn Sie sie identifiziert haben, dann bitte einatmen, ausatmen. Das ist nicht nur lebensverlängernd, sondern hilft auch, die Ruhe zu bewahren. Gut reagieren Sie am besten in ganz kurzen Sätzen. Es geht in dem Moment erst einmal darum, eine Grenze zu setzen. »Sie wissen doch, die Zeiten sind schlecht« hat als Antwort »Die Zahlen sagen etwas anderes« verdient.

Weitere Reaktionsmöglichkeiten sind: Gegenfragen Sie werden verstehen, dass wir am Anfang erst mal weniger zahlen. Ach, prima. Dann arbeite ich am Anfang 15 Stunden weniger. Kommt das hin? Bewusst ansprechen Wir haben kein Budget. Sie erwarten von mir Leistung und ich von Ihnen faire Bezahlung. Bestätigung Kommen Sie nächstes Jahr noch einmal. Gern. Dann vereinbaren wir die Erhöhung für das nächste Jahr doch bitte gleich schriftlich.

Ball zurück spielen Tut mir leid, aber mir sind die Hände gebunden. Ich bin sicher, Sie werden einen Weg finden. Wenn Sie das nicht schaffen, wer dann. Coole, schlagfertige Antwort Der Zeitpunkt ist jetzt ganz schlecht.

Stimmt, der richtige Zeitpunkt wäre schon vor zwei Jahren gewesen. Ich nehme zur Gehaltserhöhung dann die Differenz aus den letzten beiden Jahren auch gern als einmalige Sonderzahlung. Hart in der Sache, aber mit einem Lächeln Die meisten Antworten erscheinen Ihnen vermutlich hart. Bedenken Sie dabei, dass es im ersten Schritt nur darum geht, eine Grenze zu setzen. Hilfreich kann es sein, die Beispiele in Ihre Sprache zu übersetzen – so, wie Sie normalerweise reden. Dann ist es leichter, tatsächlich so zu reagieren. Üben, üben, üben Auf Killerphrasen gut zu reagieren,ist erlernbar. Für jeden anders und immer machbar. Seien Sie kreativ darin, Antworten zu finden, schreiben Sie alles auf und üben Sie laut, bis es Ihnen zu den Ohren wieder rauskommt.