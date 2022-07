Es gibt auch nicht den einen fixen Marktwert für Sie. Dieser hängt immer von einer Vielzahl von Parametern ab und sollte je Bewerbung individuell ermittelt werden. Im Wesentlichen sind dies:

Die Region: Bewerben Sie sich in einem Ballungsgebiet oder eher in der Provinz? Süddeutschland, speziell das hochpreisige München oder auch Stuttgart und Frankfurt am Main, lässt andere Gehälter aufrufen als Mecklenburg-Vorpommern.

Die Branche: Ein und dieselbe Tätigkeit in der chemischen Industrie oder im Handel sind schon aufgrund der Tarifverträge unterschiedlich dotiert. Besonders gut bezahlte Branchen sind die Biotech-Branche, die Halbleiterindustrie und der Maschinenbau. Abgehängt findet sich die Dienstleistungsbranche.

Die Einstufung der Stelle: Letztlich ist die Einstufung der Stelle entscheidend und nicht in erster Linie Ihre Qualifikation. Klassisches Beispiel sind studierte Sozialpädagogen, die gern als Erzieher:in genommen werden, jedoch dann auch nur ein Erziehergehalt bekommen.

Wissen um die Gehaltsstruktur: Hier sind Sie im Vorteil, wenn Sie Menschen kennen, die im Unternehmen arbeiten und Ihnen damit verlässliche Hinweise auf die Gehaltsstruktur und die konkrete Einstufung der Stelle geben können. Da wir leider in Deutschland in den Stellenanzeigen hierzu keine Angaben haben (in Großbritannien etwa wird bei den meisten Stellen konkret eine Gehaltsgrößenordnung bei der Ausschreibung genannt), ist Insiderwissen Trumpf.

Der Abschluss: Mit Ihrem Masterabschluss dürften Sie schon einmal 10 Prozent mehr als ein Bachelorabsolvent erzielen.

Die Passgenauigkeit: Nicht alles, was Sie an Qualifikationen vorweisen können, hat direkten Einfluss auf Ihr Gehalt. Entscheidend ist, ob diese für den angestrebten Job relevant sind. Haben Sie Ihre Masterarbeit über ein Thema angefertigt, in dem Sie auch zukünftig arbeiten sollen, bringt das Pluspunkte, da sich die Einarbeitung dadurch reduziert. Gleiches gilt für Branchenerfahrung etwa durch Praktika.

Die Unternehmensgröße: Statistisch gesehen zahlen Großunternehmen im Durchschnitt höhere Gehälter als Klein- und mittelständische Betriebe. Aber: Während Recruiter in Konzernen häufig sehr klar definierte Bandbreiten haben, innerhalb derer ein Absolvent gehaltlich eingestellt werden kann, bietet ein mittelständischer Betrieb oft eine höhere Flexibilität, wenn ein Kandidat oder eine Kandidatin unbedingt gewollt wird.

Die Qualifikation: Zusatzqualifikationen wie im agilen Projektmanagement der Scrum Master oder auch spezielle Fremdsprachenkenntnisse, die für den Job relevant sind, wirken sich positiv auf den Marktwert aus.

Die Mobilität: Wer nur innerhalb eines kleinen Radius mobil ist, wird gehaltlich geringere Ansprüche haben müssen, als Kandidat:innen, die bundesweit oder sogar international beweglich sind. Hierzu kann auch die Reisebereitschaft zählen, wenn sie für die Stelle relevant ist.

Eine Ausbildung: Haben Sie vor dem Studium bereits eine Ausbildung absolviert, die einschlägige Kenntnisse für die angestrebte Tätigkeit vermittelt? Dann kann diese auch als Argument für ein höheres Gehalt herangezogen werden.

Ihre Berufserfahrung: Auch wenn Sie jetzt Ihr Masterstudium gerade abschließen, können Sie dennoch über eine gewisse Berufserfahrung verfügen, wenn Sie längere Praktika absolviert oder auch als Werkstudent bereits berufsbegleitend gearbeitet haben. Dies wird besonders honoriert, wenn Sie diese Erfahrung bereits im angestrebten Unternehmen erworben haben.

Ihre Kontakte: Wenn Sie über eine Empfehlung in den Kreis der Kandidat:innen gekommen sind oder gezielt auf die Stelle angesprochen wurden, erhöht dies automatisch Ihren Marktwert. Schließlich besitzen Sie einen Vertrauensvorschuss und das Unternehmen ist speziell an Ihnen interessiert. Insgesamt wirkt sich ein gutes berufliches Netzwerk auch über die Mitgliedschaft in einem Berufsverband wie dem VDI (Verband der Ingenieure) auf Ihre weitere berufliche Entwicklung und damit auch auf Ihren Marktwert aus.

Vorhandene Defizite: Sofern Sie wichtige Kriterien des Stellenprofils nicht erfüllen, kann dies zumindest für das Anfangsgehalt einen Abschlag bedeuten. Wichtig ist dabei, dass Sie durch gezielte Weiterbildung bereit sind, diese Lücken zu schließen. Hier lassen sich auch gut Stufenmodelle vereinbaren, so dass sich das Gehalt mit dem Erwerb der geforderten Qualifikation dann entsprechend erhöht.

Ihre Suchdauer: Dies ist zwar kein formales Kriterium, die Erfahrung zeigt jedoch, dass Kandidat:innen, die über einen längeren Zeitraum auf Jobsuche sind, zu mehr Zugeständnissen bereit sind.

Der Markt: Angebot und Nachfrage bestimmen auch den Arbeitsmarkt. Wenn es ein Überangebot an qualifizierten Bewerber:innen gibt, sinken die Gehälter. In Ihrem Bereich dürften Sie allerdings eher zu den gesuchten Fachkräften zählen.