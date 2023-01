Auf Personalberater zugehen und soziale Netzwerken einbinden

Neben der Bewerbung auf Stellenanzeigen sollten Sie auch auf Personalberater und Personaldienstleister zugehen. Und aktualisieren Sie Ihre Profile in beruflichen sozialen Netzwerken wie LinkedIn und Xing. Da heute verstärkt über das sogenannte Active Sourcing, also die direkte Suche und Ansprache von Kandidaten, rekrutiert wird, sollte man Sie auch finden können. Hierzu ist es zielführend, dass Sie möglichst viele Ihrer Qualifikationsmerkmale aufführen, unter denen ein Suchalgorithmus Sie als Treffer finden kann.

Nicht in die Opferrolle verfallen

Am wichtigsten wird es jedoch sein, dass Sie nicht in eine Opferrolle verfallen und sich hängen lassen. Natürlich müssen Sie diese unerwartete Wendung erst mal verdauen. Doch dies hat nichts mit Ihrer Qualifikation zu tun. Das Unternehmen hat seine Hausaufgaben nicht gemacht und seine Finanzen nicht im Griff, wenn es sich zu so einem Schritt entschließt. Also gehen Sie die Sache aktiv an. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.