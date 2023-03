Erst subtrahieren wir von 27 jede Zahl von 1 bis 13 und erhalten so alle Zahlen von 14 bis 26. Dann addieren wir zu 27 jede Zahl von 1 bis 13, sodass wir bis zur 40 kommen.

Wir wissen nun, dass es mit vier Gewichte klappt. Aber ist das wirklich die kleinstmögliche Anzahl? Reichen womöglich auch drei Gewichte?

Für jedes der drei Gewichte haben wir drei Möglichkeiten: Entweder legen wir es in die rechte Waagschale, in die linke Waagschale oder in keine von beiden. Es gibt somit 33 = 27 verschiedene Verteilungen. Davon müssen wir eine Verteilung abziehen. Und zwar die, bei der keines der drei Gewichte in einer Schale liegt. Die dann noch 26 Möglichkeiten teilen wir anschließend durch 2, weil zwei Verteilungen, bei denen linke und rechte Waagschale vertauscht sind, sich nicht unterscheiden. Deshalb sind mit drei Gewichten höchstens 13 verschiedene Massen darstellbar.