Hendrik, 31 Jahre, fragt: »Ich könnte manchmal verzweifeln. Nichts ist so verkrustet wie ein Team, das seit Jahren zusammenarbeitet und alle Abläufe geradezu im Schlaf beherrscht. Diese Gewohnheiten machen zwar schnell und effizient, aber auch schwerfällig und unflexibel. Jede Änderung, die ich umsetzen will, fühlt sich an wie ein Kampf. Immer gibt es Argumente dagegen, spüre ich Abwehr und Unlust, wo ich mir Interesse und Neugier wünsche. Ich frage mich mittlerweile, ob Gewohnheiten überhaupt veränderbar sind oder ich die Situation in meinem Team schlicht hinnehmen muss.«