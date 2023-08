Für die Kündigung in der Einarbeitungsphase nennen die Betroffenen vor allem drei Gründe. Sieben von zehn Betroffenen stimmten der Aussage zu: »Der Job entsprach überhaupt nicht den Versprechungen, die mir in der Bewerbungsphase gemacht wurden.« Fast genauso viele nannten »unfähige oder unsympathische Führungskräfte« als Grund (66 Prozent). Und 57 Prozent monierten, dass es »kein Programm und keinen Plan zur Einarbeitung« gab. Auffällig: Deutlich mehr Frauen als Männer geben als Kündigungsursache ein fehlendes Einarbeitungsprogramm und schlechte Führungskräfte an.

»Die ersten Monate im neuen Job werden mehr und mehr zur Probezeit für Arbeitgeber«, sagt Softgarden-Geschäftsführer Kirill Mankovski. Onboarding sei mittlerweile ein »unverzichtbarer Teil des Recruitings«.