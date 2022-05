Die alljährliche Firmentombola ist bei den Angestellten sehr beliebt. Schließlich gibt es keine Nieten – jeder darf einen Preis mit nach Hause nehmen. In diesem Jahr ist der Hauptpreis ein Tablet. Als weitere Preise hat die Personalchefin Handtücher und Wein besorgt.

Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Preise entspricht genau der Anzahl der Angestellten. Der Gewinn für jeden Angestellten ist also entweder das Tablet, ein Handtuch oder eine Flasche Wein.

n muss mindestens vier sein, denn es ist von einem Tablet, Handtüchern im Plural und Wein die Rede – also mindestens einer Flasche. Der Bruch m/(n-1) in der Gleichung oben ist deshalb immer kleiner als 1.

Wir formen die Gleichung 1/10 = 1/n * m/(n-1) so um, dass keine Brüche mehr darin enthalten sind:

n*(n-1) = 10*m

Nun hilft uns die Primzahlzerlegung weiter. Rechts steht als Primfaktor eine 5. Weil n zwischen 4 und 9 liegt, muss n oder n-1 gleich 5 sein, damit auch links der Primfaktor 5 auftaucht. Wir finden zwei verschiedene Lösungen:

n = 5 --> m = 2

n = 6 --> m = 3

n-m-1 ist die Zahl der Weinflaschen. Diese Zahl ist in beiden Fällen 2. Es gibt also nur zwei Weinflaschen und in der Firma arbeiten entweder fünf oder sechs Personen.

Entdeckt habe ich dieses verblüffende Tombolarätsel im Buch »Das neue Haus vom Nikolaus« von Frank Schwellinger.