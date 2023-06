Es gelte eine Anwesenheitspflicht von drei Tagen pro Woche. Wer diese nicht einhalte, müsse damit rechnen, dass dies negativ bei der Leistungsbeurteilung auffallen könne, heißt es in einem internen Memo, das am Mittwoch an die Google-Angestellten in den USA verteilt wurde und der »Washington Post« vorliegt.

Die dreitägige Büropflicht gilt bei Google schon seit April 2022, wurde aber bislang offensichtlich von vielen Mitarbeitenden ignoriert. Selbst in der opulenten Firmenzentrale in Mountain View seien viele Schreibtische verwaist, schreibt die »Washington Post« .