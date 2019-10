115.000 Euro verschwunden Sparkasse durfte Kassiererin kündigen

Eine Sparkassenmitarbeiterin in Herne behauptete, sie habe in einem Geldkoffer der Bundesbank kein Geld, sondern Babynahrung und Waschpulver gefunden. Daraufhin wurde sie entlassen. Zu Recht, urteilte ein Gericht in dritter Instanz.