Nach einem Jahr Planung freue ich mich schon sehr, am Tag selbst die Ansprechpartnerin für alles zu sein. Ich werde die Erste an der Location sein, alle Dienstleister koordinieren und zusehen, dass alles glattläuft. Das oberste Ziel wird dabei sein, dass das Brautpaar absolut nichts von dem Stress mitbekommt.

Ich mag es, dass ich so nah dran bin. Das ist wie eine Freundschaft auf Zeit mit dem Hochzeitspaar. Schließlich bekomme ich auch den Stress rund um die Hochzeit mit. Hier versuche ich zu schauen, dass das Brautpaar im Mittelpunkt bleibt. Meinen Beruf beschreibe ich oft so: Ich bin das, was viele Menschen unter einer Trauzeugin verstehen. Nur mache ich all das, was für eine Trauzeugin allein viel zu viel wäre.«