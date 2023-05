In der Begründung der Richterinnen und Richter heißt es, der Verkauf der Schilder sei in der Zulassungsstelle schon jahrzehntelang geübte Praxis gewesen, als die Klägerin dort anfing. »Das kollektive, von niemandem infrage gestellte Sammeln der entwerteten Schilder« habe bei ihr den Eindruck erwecken können, dies sei rechtlich in Ordnung. Schließlich hatten auch mehrere Betriebsleiter nichts an der Praxis auszusetzen gehabt und sogar teilweise daran mitgewirkt. So sei bei der Frau eine »Fehlvorstellung eines legitimen Handelns« entstanden, so die Richterinnen und Richter.