Homeoffice, Arbeitszeit, Chancengleichheit Die Problemzonen der neuen Arbeitswelt

Für die Umfrage wurden im Februar 2022 1688 Berufstätige befragt, die mindestens 10 Stunden pro Woche arbeiten oder in Elternzeit sind. Dabei wurden zu gleichen Teilen Führungskräfte, angehende Führungskräfte und Erwerbstätige ohne Führungsverantwortung befragt; Frauen und Männer waren zu gleichen Teilen vertreten. Die Umfrage wurde vom Netzwerk Initiative Chefsache beauftragt, in dem sich 26 Unternehmen und andere Organisationen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Medien sowie dem öffentlichen und sozialen Sektor zusammengeschlossen haben, um sich für mehr Chancen- und Geschlechtergerechtigkeit einzusetzen.

Zwei Drittel der Beschäftigten spricht die klassische Karriere nicht mehr an: Nur ein knappes Viertel der Frauen und ein Drittel der Männer wollen demnächst mehr Verantwortung übernehmen. Mehr als die Hälfte der Befragten gibt zu viel Stress als Hauptgrund dafür an.

Nur ein knappes Drittel der Führungskräfte will noch mehr Verantwortung, bei den Frauen ist es sogar nur ein knappes Viertel. Jeder zehnte Chef hätte lieber eine Position mit weniger Verantwortung. Fachliche Kompetenz finden alle am wichtigsten für eine Führungskraft, allerdings gehen die Meinungen von Frauen und Männern auseinander: Als zweitwichtigste Eigenschaft nennen Frauen Empathie, Männer halten Entscheidungsstärke für wichtiger.

Homeoffice: Produktiv oder nicht?

Wer wann von wo aus arbeiten soll, darf oder muss, ist derzeit in vielen Firmen ein heiß diskutiertes Thema. Viele im Büro Tätige sträuben sich, nach der Pandemie wieder in alten Strukturen zu arbeiten. Vor allem junge Beschäftigte wollen flexibel bleiben: 60 Prozent der unter 40-Jährigen möchten in Zukunft mindestens einige Tage von zu Hause arbeiten. Knapp 80 Prozent aller Befragten gaben an, sie könnten im Homeoffice Berufs- und Privatleben besser vereinbaren. Das hat allerdings seinen Preis – fast die Hälfte hält es für schwierig, beides voneinander abzugrenzen. Insgesamt wollen laut der Umfrage 65 Prozent der Erwerbstätigen nicht mehr überwiegend im Büro arbeiten.