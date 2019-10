Noch mehr Leser im Homeoffice Arbeiten, wenn die Familie "Germany's Next Topmodel" guckt

Homeoffice, das gilt als Bestandteil der schönen neuen Arbeitswelt. Ein aufgeräumter Schreibtisch in einer ausgebauten Dachgeschosswohnung, lichtdurchflutete Räume, ein Glas frischer Orangensaft in Griffnähe. So stellen sich viele das Homeoffice wohl vor - aber ist das die Realität?

Nach einem Bericht von Arbeitsminister Hubertus Heil sind zwölf Prozent der Arbeitnehmer bereits Heimarbeiter, zumindest ab und zu. Viele andere sehnen sich danach: Rund ein Drittel aller Arbeitnehmer, denen das Homeoffice bisher verwehrt ist, wollen dem Bericht zufolge zu Hause arbeiten, statt ins Büro zu gehen.

Und wie ist es bei Ihnen? Wir haben SPIEGEL-Leser gebeten: Melden Sie sich und zeigen Sie uns, wie Ihr Arbeitsplatz im Homeoffice aussieht. Arbeiten Sie freiwillig dort? Welche Vor- und Nachteile hat das Haus-Büro?

Per E-Mail bekamen wir so viele Zuschriften mit Fotos und Beschreibungen, dass wir nicht nur einen (hier finden Sie Teil I der Homeoffice-Eindrücke), sondern gleich zwei Fotostrecken mit einer Auswahl der schönsten, witzigsten und skurrilsten Büros bestücken konnten: