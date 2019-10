Zu Hause arbeiten So sieht es bei unseren Lesern im Homeoffice aus

Ein lichtdurchflutetes Loft, alles hübsch aufgeräumt - und mitten im Raum sitzt eine glücklich schauende Frau an einem Schreibtisch und arbeitet vor sich hin. So sieht es auf vielen Agenturfotos aus, die das Thema Homeoffice in Texten illustrieren sollen.

Aber entspricht das der Realität? In der Küche duftet frischer Tee, das Telefon klingelt nur selten, das Baby kooperiert und meldet sich allenfalls im Drei-Stunden-Takt?

Wir haben SPIEGEL-Leser gebeten: Melden Sie sich bei uns und zeigen Sie uns, wie Ihr Arbeitsplatz im Homeoffice aussieht. Arbeiten Sie freiwillig und gern von zu Hause aus oder gezwungenermaßen? Welche Vor- und Nachteile hat das Haus-Büro?

Per E-Mail bekamen wir viele Zuschriften mit Fotos und Beschreibungen, in denen Sie von Ihrem Büro daheim berichteten. Hier kommt eine Auswahl der spannendsten, witzigsten und schönsten Momentaufnahmen: