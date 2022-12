Die Aufgabe verwirrt, weil wir es mit so vielen Unbekannten zu tun haben: Wie weit fährt der Zug, bis der Hund seine Spitze erreicht? Wie schnell ist der Hund? Wie schnell der Zug?

Das Problem lässt sich jedoch ziemlich direkt lösen – mit nur einer einzigen Unbekannten. Wir teilen das Geschehen dazu in zwei Zeitabschnitte ein: zum einen der Zeitraum vom Loslaufen des Hundes und dem gleichzeitigen Starten des Zuges bis zu dem Moment, in dem der Hund die Lok an der Spitze erreicht. Und zum anderen der Zeitraum danach: vom Umkehren des Hundes bis er wieder am Ende des Zuges angekommen ist.

Hund und Zug bewegen sich mit konstanter Geschwindigkeit. Deshalb ist das Verhältnis der vom Hund in Zeitraum 1 zurückgelegten Strecke zu seiner Strecke in Zeitraum 2 genauso groß wie das Verhältnis der Strecken, die der Zug in Zeitraum 1 und Zeitraum 2 gefahren ist.