Es ist eine gute Gelegenheit, gemeinsam im Team die Themen zu bearbeiten. Nach der langen virtuellen Zeit kann ein Team-Tag sinnvoll sein, vielleicht mit gemeinsamen Aktivitäten an der frischen Luft. Gerade den Mitarbeitenden, die während der Pandemie eingestellt wurden, bietet dies die Möglichkeit des persönlichen Kontaktes mit den Kolleginnen und Kollegen und nicht zuletzt auch mit Ihnen als Teamleiterin.

Im Fokus: Der informelle Austausch

Ihnen als Führungskraft kommt dabei eine entscheidende Rolle zu. Sicherlich haben Sie während der Pandemie die Möglichkeit genutzt, Teammeetings in virtueller Form durchzuführen und so alle Mitarbeitenden immer wieder an einen Tisch zu holen und den gemeinsamen Austausch zu fördern. Doch die kleinen Gespräche am Kaffeeautomat oder von Schreibtisch zu Schreibtisch fanden leider nicht statt. Daher ist es auf jeden Fall wichtig, diesen Austausch in der zukünftigen hybriden Arbeitsform wieder zu fördern.