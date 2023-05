Stellenanzeigen richtig lesen

Nun noch ein paar Worte zur Stellenanzeige und dem Anforderungsprofil. Arbeitgeber haben ein großes Interesse daran, dass neu eingestellte Mitarbeiter nicht nach relativ kurzer Zeit wieder kündigen. 100 Prozent Passung zum Anforderungsprofil hört sich im ersten Moment optimal an, aber ein Faktor bei den Einstellungsüberlegungen ist eine mögliche Unterforderung: Ich mache genau das, was ich vorher auch getan habe. Bereits nach kurzer Zeit ist man gefühlt wieder im alten Fahrwasser, langweilt sich und geht wieder auf Stellensuche – so die Sorgen des Arbeitgebers. Stellt die neue Stelle dagegen für einen Bewerber eine Entwicklungsmöglichkeit dar mit neuen Herausforderungen, so wird das als positiv bewertet. Ein weiterer interessanter Aspekt ist hier auch die Angabe zum Wechselgrund in Ihrem Anschreiben: Was wurde da angegeben? Kann die Stelle das aus Sicht des Unternehmens erfüllen?