Nicole, 51 Jahre, fragt: »Ich bin für den Bereich Medizintechnik verantwortlich und habe in den vergangenen Jahren zu entscheidenden Innovationen beigetragen. Mir fällt es zwar leicht, Lösungsansätze zu finden, aber in der Umsetzung brauche ich endlos Zeit, weil ich alles bis ins Detail verstehen will, damit ich jede Frage meiner Kolleginnen und Kollegen beantworten kann. Ich glaube, ich bin hier am falschen Platz. Wie kann ich endlich meine volle Stärke einbringen und meine Wirksamkeit erleben?«