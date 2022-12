Gehen Sie spielerisch an die Neuorientierung heran

Leichter gesagt als getan, wenn einem die Zeit davonrennt? Verstehe ich. Doch mit Druck werden Sie den Prozess eher verlangsamen.

Bewerben Sie sich so, als wäre es nur zum Spaß. Gehen Sie in ein Bewerbungsverfahren mit Neugierde: Was Sie dabei wohl erwarten wird? Wen werden Sie dabei kennenlernen, was werden Sie lernen und wie wird es sich anfühlen? Seien Sie ganz ergebnisoffen. Sie MÜSSEN den Job nicht nehmen.

Damit bauen Sie die mentalen Hürden ab und kommen leichter ins Tun.