Betrachten Sie Ihre Situation nicht als ein persönliches Problem, sondern gesellschaftspolitisch. Eine Zahl, die sehr eindrucksvoll zeigt, dass eine Schwangerschaft für Arbeitgeber an der Tagesordnung ist, kommt vom Statischen Bundesamt: 2021 wurden 795.000 Kinder in Deutschland geboren. Ohne die genaue Zahl zu kennen, wird ein wesentlicher Teil der Frauen in einem Beschäftigungsverhältnis gewesen sein. Sie können sich also ausmalen, wie häufig Arbeitgeber mitgeteilt bekommen haben, dass eine Schwangerschaft vorliegt. Sie sind also nicht allein, sondern in bester Gesellschaft. Ich hoffe, dieser Tatbestand beruhigt Sie und macht Sie mutiger und unabhängiger in Ihrer Entscheidung.