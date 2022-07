Fast jeder Zweite gab an, im Homeoffice Pausen zu verkürzen oder ganz ausfallen zu lassen. 28 Prozent der Beschäftigten im Homeoffice machen häufig unbezahlte Überstunden. Und Vorgesetzte erwarten von jedem dritten Heimarbeiter, außerhalb normaler Arbeitszeiten erreichbar zu sein, etwa am Mobiltelefon.

Sowohl unbezahlte Überstunden als auch die Erwartungen an die Erreichbarkeit außerhalb der eigentlichen Arbeitszeiten nannten Arbeitnehmer im Homeoffice doppelt so häufig wie jene, die meist oder immer in der Firma arbeiten.