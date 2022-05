Margo, 35 Jahre, fragt: »Ich bin Produktmanagerin in einem Unternehmen für Medizintechnik und habe viele Meetings mit Geschäftsführung und Vorstand. Dort muss ich oft präsentieren, aktuelle Analysen, Konzepte und Strategien vorstellen und Rede und Antwort stehen. Mich stresst das sehr, weil ich befürchte, auf Fragen keine oder nur unzureichende Antworten zu haben. Ich bereite mich sehr genau auf diese Meetings vor, doch die Anspannung ist immer hoch. Wie kann ich entspannter in diese Meetings gehen und souverän reagieren, wenn ich eine Frage nicht beantworten kann?«

Carmen Michaelis war zehn Jahre Führungskraft in einem Unternehmen, zuletzt stellvertretende Geschäftsführerin. Seit 2004 arbeitet sie selbstständig als Coach, Trainerin und Moderatorin für Unternehmen. E-Mail an karriere.leserpost@spiegel.de schreiben – Stichwort Carmen Michaelis

ich vermute, bei vielen Leserinnen und Lesern entsteht sofort das Bild, wie sie in der Schule an der Tafel stehen oder bei einer Frage, zu der sie sich nicht gemeldet haben, keine Antwort wissen. Vorgeführt vom Lehrer, eine Antwort stammelnd oder schweigend und Gelächter aus den Reihen. Das hat wohl jeder mal erlebt.

Unsere Gefühle von heute sind häufig Erfahrungen von gestern. Schauen Sie also zunächst, welches Bild bei Ihnen entsteht. Wann in Ihrer Kindheit oder Jugend haben Sie unangenehme Situationen erlebt und wie hat Sie das geprägt? Teilweise entwickeln sich aus solchen Begebenheiten Glaubenssätze: Wir ziehen Schlüsse aus bestimmten Situationen, die uns hemmen. Etwa: »Ich war schon immer schlecht in …« oder »Ich versage immer, wenn …«. Mit Ihren Gedanken füttern Sie dann Ihre Realität. Das macht es schwer, gelassen und souverän zu sein.