Tausende Staatsbedienstete in der indonesischen Hauptstadt Jakarta sollen ab Montag von zu Hause aus arbeiten. Die Regierung ordnete dies als Maßnahme im Kampf gegen die starke Luftverschmutzung in der Millionenstadt an. Im Rahmen eines Testprojektes sollen zunächst 50 Prozent der rund 50.000 Beamten nicht mehr ins Büro kommen.