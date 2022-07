Kaum eine staatliche Hilfe ist so kritisiert worden wie der Tankrabatt, der nur Autofahrern (und Ölkonzernen) zugutekommt. Aber auch in der Privatwirtschaft ist diese Art der Förderung trotz der naheliegenden Kritik sehr verbreitet, wie eine aktuelle Befragung des Ifo- Instituts zeigt, die dem SPIEGEL exklusiv vorliegt. Daraus geht hervor: Keine andere Sonderleistung wird Mitarbeitenden von Firmen so oft gewährt wie Tankgutscheine. Jedes Quartal befragen die ifo-Meinungsforscher im Auftrag des Personaldienstleisters Randstad deutsche Personalverantwortliche. Bei der jüngsten Umfrage des Flexindex (zweites Quartal 2022) unter rund 660 Firmen ging es unter anderem darum, wie diese ihre Angestellten angesichts steigender Inflation und höherer Energiepreisen unterstützen. Mehr als jede zweite Firma (57 Prozent) ergriff zumindest eine Maßnahme. Rund ein Drittel der befragten Firmen setzten dabei auf die Finanzspritze fürs Auto.