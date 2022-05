In dem Stil geht es weiter: Wann habe ich mir ein Ziel gesetzt und es erreicht? »Heute Morgen. Ich wollte aufstehen. Das war hart, aber ich habe es hingekriegt.« Ich gebe noch an, dass ich überhaupt alles schaffe, was ich mir vornehme, und aus Fehlern nichts gelernt habe, weil ich bisher noch keine gemacht habe. Aber das könnte ich ja jetzt im neuen Job versuchen.

Ich versuche es gleich noch einmal, diesmal entscheide ich mich für eine Karriere im IT-Support. Ich haue der KI die übelsten Vorurteile um die Ohren: Meine bevorzugte Arbeitsweise? In einer Höhle. Allein. Der Pizzabote darf aber kommen. Was ich von meinem nächsten Job erwarte? »Money for nothing and chicks for free.« Der Bot quittiert das mit »Got it. Thanks for sharing.«