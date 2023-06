Fest steht: Allein zwischen dem 1. September 2001 und dem 30. Juni 2021 meldete sich die Lehrerin für Geschichte und Philosophie 67-mal krank, und zwar jeweils für eine Dauer von 40 bis 180 Tagen. An anderen Tagen beantragte sie Sonderurlaub aus »persönlichen Gründen« oder für Weiterbildungen oder meldete sich vom Dienst ab, weil sie sich um ihr krankes Kind oder ihre kranken Eltern kümmern musste. Zusammen mit Mutterschaftsurlaub und einem Arbeitsverbot in der Schwangerschaft kam so eine »ungewöhnlich hohe«, aber dennoch »rechtmäßige« Zahl an Fehltagen zusammen, wie es in einem Urteil des Kassationsgerichts in Rom heißt.