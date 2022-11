In einer einfachen Variante startet man das Spiel mit nur zwei Punkten – siehe Zeichnung unten. Ein Spielzug besteht entweder darin, einen Punkt mit sich selbst zu verbinden (A) – oder zwei Punkte miteinander zu verbinden (B). In beiden Fällen wird in die Mitte der neu gezeichneten Verbindung ein neuer Punkt gesetzt, der in der Zeichnung blau hervorgehoben ist.